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Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Специалисты немецкого бренда Porsche приступили к разработке новых вариаций автомобиля Panamera. Вскоре в семействе модели к универсалу и лифтбеку присоединятся кабриолет и купе.
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Основой для новинок, как утверждает источник, послужит укороченная платформа MSB, используемая в стандартной версии Panamera. В моделях разработчики применят посадочную формулу 2+2s, указывающую на неполноценность задних мест. Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.

Моторная гамма новых автомобилей полностью повторит силовой комплект Panamera: 3,0-литровый V6 на 330 л. с., а также 4,0-литровый V8 GTS на 460 л. с. или Turbo на 550 л. с. Не исключается появление гибридных модификаций кабриолета и купе 4 E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid. Сроки выхода новинок на рынок и их ценники пока не озвучены.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:26

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