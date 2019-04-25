Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет





Основой для новинок, как утверждает источник, послужит укороченная платформа MSB, используемая в стандартной версии Panamera. В моделях разработчики применят посадочную формулу 2+2s, указывающую на неполноценность задних мест. Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.Моторная гамма новых автомобилей полностью повторит силовой комплект Panamera: 3,0-литровый V6 на 330 л. с., а также 4,0-литровый V8 GTS на 460 л. с. или Turbo на 550 л. с. Не исключается появление гибридных модификаций кабриолета и купе 4 E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid. Сроки выхода новинок на рынок и их ценники пока не озвучены.