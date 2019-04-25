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Эксперты рассказали, какие углеводы стоит выбирать для похудения

Эксперты рассказали, что людям, которым процесс похудения дается нелегко, необходимо тщательно выбирать продукты питания. Особое внимание необходимо обратить на углеводы.


Эксперты рассказали, какие углеводы стоит выбирать для похудения

Издание МедикФорум привело перечень продуктов, богатых углеводами, которые могут способствовать избавлению от лишних килограммов.

Ячмень. Этот злак является отличным средством от голода. При его употреблении содержание сахара в крови увеличивается медленнее, а чем реже происходят перепады сахара, тем ниже риск переедания.

Зеленый горох. Он помогает человеку контролировать чувство насыщения и терять лишние килограммы. Продукт является источником углеводов, регулирующих выработку лептина, гормона сытости. Биологически активное вещество симулирует функционирование мозга тогда, когда организм не испытывает недостатка в пище.

Хлеб из цельных злаков. Цельнозерновая выпечка и другая еда с низкой калорийностью помогает более эффективно достичь идеальной фигуры, по сравнению с обычными блюдами из переработанных злаков.

Эксперты рассказали, какие углеводы стоит выбирать для похудения

Бобы. Согласно результатам исследования, опубликованным в американском научном журнале, употребление плодов зернобобовых культур снижает угрозу ожирения и вероятность увеличения объема талии на 22% и 23% соответственно.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:56

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