Над Астраханью сняли на видео неопознанный летающий объект





В момент видеофиксации молодой человек находился у себя в квартире, а именно на кухне. На видео видно, как некий объект парит над городом. При этом он излучал желто-красное свечение. Очевидец события говорит, что неопознанный объект состоял из множества огоньков, которые пульсировали и создавали причудливые силуэты.Видео имеет не очень хорошее качество, поскольку съёмка проводилась ночью. Мужчина говорит, что вышел на балкон, чтобы улучшить четкость картинки. Однако в этот момент его телефон завис, и ему пришлось его перезапускать. К сожалению, НЛО скрылся с места происшествия до возобновления съёмки. Также молодой человек рассказал о том, что видеофайл оказался поврежден, но ему все же удалось восстановить часть видео и опубликовать его в сети.Скептики считают, что в объектив смартфона попал некий проект ВВС или штатный летательный аппарат какой-то фирмы. Уфологи, наоборот, уверены в инопланетном происхождении неизвестно аппарата, поскольку последнее время внеземная активность над территорией России увеличилась.