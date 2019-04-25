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Над Астраханью сняли на видео неопознанный летающий объект

Неизвестный мужчина из Астрахани снял на свой мобильный телефон видео, на котором видно какой-то неопознанный летающий объект. Соответствующий ролик был опубликован в Сети.
Над Астраханью сняли на видео неопознанный летающий объект

В момент видеофиксации молодой человек находился у себя в квартире, а именно на кухне. На видео видно, как некий объект парит над городом. При этом он излучал желто-красное свечение. Очевидец события говорит, что неопознанный объект состоял из множества огоньков, которые пульсировали и создавали причудливые силуэты.

Видео имеет не очень хорошее качество, поскольку съёмка проводилась ночью. Мужчина говорит, что вышел на балкон, чтобы улучшить четкость картинки. Однако в этот момент его телефон завис, и ему пришлось его перезапускать. К сожалению, НЛО скрылся с места происшествия до возобновления съёмки. Также молодой человек рассказал о том, что видеофайл оказался поврежден, но ему все же удалось восстановить часть видео и опубликовать его в сети.

Скептики считают, что в объектив смартфона попал некий проект ВВС или штатный летательный аппарат какой-то фирмы. Уфологи, наоборот, уверены в инопланетном происхождении неизвестно аппарата, поскольку последнее время внеземная активность над территорией России увеличилась.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:10

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