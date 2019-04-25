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Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак и ее пиар на Анастасии Волочковой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в пух и прах раскритиковал новый скандальный YouTube-проект эпатажной тележурналистки Ксении Собчак. По словам шоумена, экс-кандидат на пост главы РФ делает шоу с «радикальными фриками».

Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак и ее пиар на Анастасии Волочковой

Вчера, 24 апреля, Рустам Солнцев опубликовал на своем YouTube-канале новый видеоролик, в котором поспешил обсудить с поклонниками недавний выпуск «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала прославленная балерина Анастасия Волочкова.

«Вот Вы спрашиваете меня, почему Собчак пиарится на Волочковой», - начал свой выпуск Солнцев.

По словам Рустама, он посмотрел серию, где Собчак пришла в гости к Волочковой. Впрочем, увиденное не принесло ему должного удовольствия. Солнцев убежден, что приехать в особняк к человеку, который «радикально сходит с ума» на всю Россию, и начать над ним «издеваться и глумиться» - это как упасть в грязь.

Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Собчак и ее пиар на Анастасии Волочковой

Нужно сказать, звезду «Дома-2» ничуть не удивило поведение Собчак, ведь, по его мнению, Ксения не единожды прибегала к подобным методам. Рустам даже вспомнил то время, когда они с ведущей еще находились на реалити-шоу. Оказывается, светская львица не единожды позволяла себе откровенно издеваться над некоторыми участниками телестройки, которые не могли ничего ответить ей.

К слову, Солнцев убежден, что все герои, которые уже появлялись и в дальнейшем согласятся принимать участие в шоу «Осторожно, Собчак!», на самом деле не понимают того, что попадают «в западню».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17

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