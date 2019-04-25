Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Сорок дней исполнилось со дня смерти Юлии Началовой, и ее дочь почтила память матери, посвятив ей трогательную композицию. Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Некоторые моменты выступления наследницы покойной звезды показала в разделе историй своего Instagram-микроблога нынешняя жена Евгения Алдонина Ольга. Сначала дочь певицы в составе хора исполнила композицию «Московские окна», а затем на огромном экране показали Началову, и прозвучали ее слова, сказанные на бенефисе в адрес наследницы. Артистка отметила, что появление на свет ребенка полностью изменило ее жизнь, и пообещала всегда быть рядом. В кадре с матерью появилась и Вера Алдонина, которой на тот момент было около семи лет.
После такого душевного предисловия на сцену вышла дочь знаменитости с песней, посвященной самому дорогому человеку. Школьница достойно держалась перед огромной аудиторией и не выдавала своего волнения. В конце номера к ней поднялся Евгений Алдонин с большим букетом цветов. Выступление наследницы покойной звезды растрогало всех присутствующих, многие не смогли сдержать слезы.
Некоторые моменты выступления наследницы покойной звезды показала в разделе историй своего Instagram-микроблога нынешняя жена Евгения Алдонина Ольга. Сначала дочь певицы в составе хора исполнила композицию «Московские окна», а затем на огромном экране показали Началову, и прозвучали ее слова, сказанные на бенефисе в адрес наследницы. Артистка отметила, что появление на свет ребенка полностью изменило ее жизнь, и пообещала всегда быть рядом. В кадре с матерью появилась и Вера Алдонина, которой на тот момент было около семи лет.
После такого душевного предисловия на сцену вышла дочь знаменитости с песней, посвященной самому дорогому человеку. Школьница достойно держалась перед огромной аудиторией и не выдавала своего волнения. В конце номера к ней поднялся Евгений Алдонин с большим букетом цветов. Выступление наследницы покойной звезды растрогало всех присутствующих, многие не смогли сдержать слезы.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:03