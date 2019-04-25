Браузер Brave будет платить пользователям криптовалюту за просмотр рекламных роликов
Пользователи блокчейн-браузера Brave смогут получать доход в виде криптовалюты Basic Attention Token (BAT). Благодаря новой опции теперь юзеры из Франции, США, Германии, Великобритании, США и Канады будут получать до 70% от просмотра рекламных роликов и сообщений.
Браузер изначально блокировал различные трекеры, однако при подключении функции Brave Ads клиенты получают доступ к «прибыльным» рекламным объявлениям. Полученные суммы будут идти в криптокошелек пользователя в виде токена самого проекта.
Нововведение доступно для десктоп-версии таких систем, как Linux, Windows и MacOS. Очень скоро зарабатывать с помощью данной функции смогут и жители других стран. Опция дает возможность многим компаниям связываться с людьми, заинтересовавшимися их продуктом с минимальными издержками и рисками, связанными с безопасностью и различными аферами.
В настоящий момент начисленные BAT вывести не получится. Это связано с отсутствием решения KYC. Разработчики занимаются созданием последнего и после того, как система идентификации пользователей появится, юзеры получат возможность свободного доступа к своим токенам, не боясь виртуальных злоумышленников.
Браузер изначально блокировал различные трекеры, однако при подключении функции Brave Ads клиенты получают доступ к «прибыльным» рекламным объявлениям. Полученные суммы будут идти в криптокошелек пользователя в виде токена самого проекта.
Нововведение доступно для десктоп-версии таких систем, как Linux, Windows и MacOS. Очень скоро зарабатывать с помощью данной функции смогут и жители других стран. Опция дает возможность многим компаниям связываться с людьми, заинтересовавшимися их продуктом с минимальными издержками и рисками, связанными с безопасностью и различными аферами.
В настоящий момент начисленные BAT вывести не получится. Это связано с отсутствием решения KYC. Разработчики занимаются созданием последнего и после того, как система идентификации пользователей появится, юзеры получат возможность свободного доступа к своим токенам, не боясь виртуальных злоумышленников.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00