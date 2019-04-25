АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

В Сети опубликовали второй трейлер фильма «Люди в черном: Интернешнл»

В Youtube был опубликован второй трейлер экшен-фильма «Люди в черном: Интернешнл». На большие экраны кинолента выйдет 13 июня 2019 года.
В Сети опубликовали второй трейлер фильма «Люди в черном: Интернешнл»

Сюжет картины будет сосредоточен вокруг рекрута агента М, которую сыграет Тесса Томпсон, и опытного агента Н, роль которого досталась Крису Хемсворту. Недавно эти актеры уже играли вместе в фильме «Тор: Рагнарек».

Напарники направят все свои силы на поиски шпиона в рядах ЛВЧ (Люди в черном). Кроме того, зрители увидят в картине и уже знакомых персонажей: говорящего пса и червей. Из известных актёров в киноленте также примет участие Лиам Нисон, который будет играть агента Т. Это четвертый фильм в киновселенной, и события происходят параллельно ранее рассказанной истории. Премьера фантастического боевика состоится 13 июня 2019 года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд
Ученые успешно протестировали препараты
Аналитики рассказали, какие iPhone
Саша Савельева похвасталась поклонникам
Ученые объяснили, чем опасен приём
Алла Пугачева пообещала «выкинуть
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на
Владимир Путин назвал провалом
В России 26 апреля стартуют продажи
Сергей Зверев отправится в суд из-за
Ученые: Употребление яиц предотвращает
Сергей Соседов возмущен предложением
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Мадонна в первом за последние четыре
Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о
Ученые: График питания снижает риск
Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не
Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову
Поклонники оценили яркие дизайнерские
В Сети появились подробные
Андрей Черкасов показал ролик о том,
Специалисты назвали первые симптомы
Евгений Яковлев трогательно поздравил
Компания Samsung разрабатывает
Просмотреть все новости