В Сети опубликовали второй трейлер фильма «Люди в черном: Интернешнл»





Сюжет картины будет сосредоточен вокруг рекрута агента М, которую сыграет Тесса Томпсон, и опытного агента Н, роль которого досталась Крису Хемсворту. Недавно эти актеры уже играли вместе в фильме «Тор: Рагнарек».Напарники направят все свои силы на поиски шпиона в рядах ЛВЧ (Люди в черном). Кроме того, зрители увидят в картине и уже знакомых персонажей: говорящего пса и червей. Из известных актёров в киноленте также примет участие Лиам Нисон, который будет играть агента Т. Это четвертый фильм в киновселенной, и события происходят параллельно ранее рассказанной истории. Премьера фантастического боевика состоится 13 июня 2019 года.