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Ученые рассказали, как сохранить прочные кости при «овощном» образе жизни

Ученые из Великобритании рассказали, как сохранить прочность костей даже при сидячем или так называемом «овощном» образе жизни. Ключевым фактором в этом процессе является легкая физическая активность.


Ученые рассказали, как сохранить прочные кости при «овощном» образе жизни

Эксперты из Даремского и Ньюкаслского университетов выяснили, что сидячий или так называемый «овощной» образ жизни приводит к ослаблению костной ткани. Недостаток физической активности повышает угрозу получения остеопоротических травм и ухудшает метаболизм, а это может стать причиной ожирения или развития диабета 2 типа. Однако специалисты нашли способ избежать таких проблем.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало 214 мужчин и женщин пожилого возраста. Добровольцам было необходимо в течение недели носить прибор для фиксации времени, затраченного на физическую активность, и времени, проведенного в неподвижном состоянии. Проанализировав полученную информацию, авторы научной работы выяснили, что у участников, занимавшихся легкой физической активностью (2,5 часа в неделю), кости были крепче, чем у тех, кто преимущественно не двигался.

Ученые рассказали, как сохранить прочные кости при «овощном» образе жизни

Издание ПолитРоссия приводит рекомендации британских ученых для сохранения прочности костной ткани при «овощном» образе жизни. Во-первых, необходимо ежедневно совершать прогулки по 10 тысяч шагов. Во-вторых, целесообразно применять различные «хитрости», например, оставлять автомобиль подальше от супермаркета или подниматься на нужный этаж пешком по лестнице, а не на лифте.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:52

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