Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции





В Великобритании около 400 000 человек подвержены риску инсульта или сосудистой деменции, но эффективные методы борьбы с этими отклонениями до сих пор не разработаны. Ученые из Университета Эдинбурга предлагают для этих целей использовать новые препараты под названием изосорбид мононитрат и цилостазол. Они провели исследование с участием 57 пациентов, перенесших инсульт. Добровольцы принимали медикаменты в комбинации и отдельно в течение девяти недель, после чего прошли сканирование мозга и сдали анализы крови. Как показало предварительное тестирование, лекарство нормально переносится организмом.Исследование, описанное в EClinicalMedicine, финансировалось Ассоциацией по борьбе с инсультом Великобритании и ЕС, а также Национальным институтом исследований в области здравоохранения и NHS Research Scotland. На сегодняшний день специалисты проводят более масштабные испытания препаратов от деменции, чтобы удостовериться в их безопасности.