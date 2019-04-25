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Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции
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Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции

Специалисты Университетов Эдинбурга и Ноттингема протестировали новое лекарство, позволяющее предотвратить деменцию и инсульт. Препараты хорошо себя зарекомендовали еще на первоначальном этапе испытания.
Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции

В Великобритании около 400 000 человек подвержены риску инсульта или сосудистой деменции, но эффективные методы борьбы с этими отклонениями до сих пор не разработаны. Ученые из Университета Эдинбурга предлагают для этих целей использовать новые препараты под названием изосорбид мононитрат и цилостазол. Они провели исследование с участием 57 пациентов, перенесших инсульт. Добровольцы принимали медикаменты в комбинации и отдельно в течение девяти недель, после чего прошли сканирование мозга и сдали анализы крови. Как показало предварительное тестирование, лекарство нормально переносится организмом.

Исследование, описанное в EClinicalMedicine, финансировалось Ассоциацией по борьбе с инсультом Великобритании и ЕС, а также Национальным институтом исследований в области здравоохранения и NHS Research Scotland. На сегодняшний день специалисты проводят более масштабные испытания препаратов от деменции, чтобы удостовериться в их безопасности.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:06

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