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Nintendo Switch выпустят бюджетную версию игровой приставки

Японская игровая компания планирует выпустить бюджетную версию своей консоли Nintendo Switch. Об этом сообщает портал bloomberg.
Nintendo Switch выпустят бюджетную версию игровой приставки

Новая модель игровой приставки будет не только дешевле, но и компактнее нынешней версии. Эксперты заверяют, что новинка не заменит текущую версию, а будет просто альтернативным вариантом. Также в анонсе имеется информация о небольшом обновлении текущей Nintendo Switch. Однако конкретных данных пока нет.

Предполагаемой датой выхода облегчённой версии портативной игровой приставки является июнь этого года. В прошлом году японская фирма отгрузила 17,5 миллиона единиц приставок Nintendo. В этом году аналитики прогнозируют 18,5 миллиона проданных экземпляров. Акции компании выросли на 15 процентов после того, как Китай разрешил продажу игр для Nintendo Switch. Эти аспекты позитивно сказались на желании компании предоставить новый и хороший продукт.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:35

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