В МИД Китая положительно отреагировали на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына





Для Китая укрепление связей между РФ и КНДР имеет большое значение. По словам Шуана, Северная Корея и Россия – дружественные соседи Китая и поэтому Пекин доволен активизацией контактов между лидерами этих стран. Гэн Шуан озвучил мнение, что переговоры Путина и Ким Чен Ына будут способствовать дальнейшему развитию между их государствами, что позволит обеспечить мир и стабильность на проблемной территории.Диалог между Москвой и Пхеньяном благоприятно воздействует на ситуацию в регионе и на полуострове. Совместными усилиями была разработана дорожная карта политического решения этой проблемы.В интервью китайский дипломат подчеркнул: Пекин готов в дальнейшем заниматься продвижением денуклеаризации с заинтересованными сторонами, включая Россию.