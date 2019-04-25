В МИД Китая положительно отреагировали на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына
В МИД Китая положительно отреагировали на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына. Договоренности между российским и северокорейским лидерами могут создать новые стимулы для денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил Гэн Шуан, являющийся официальным представителем ведомства.
Для Китая укрепление связей между РФ и КНДР имеет большое значение. По словам Шуана, Северная Корея и Россия – дружественные соседи Китая и поэтому Пекин доволен активизацией контактов между лидерами этих стран. Гэн Шуан озвучил мнение, что переговоры Путина и Ким Чен Ына будут способствовать дальнейшему развитию между их государствами, что позволит обеспечить мир и стабильность на проблемной территории.
Диалог между Москвой и Пхеньяном благоприятно воздействует на ситуацию в регионе и на полуострове. Совместными усилиями была разработана дорожная карта политического решения этой проблемы.
В интервью китайский дипломат подчеркнул: Пекин готов в дальнейшем заниматься продвижением денуклеаризации с заинтересованными сторонами, включая Россию.
Для Китая укрепление связей между РФ и КНДР имеет большое значение. По словам Шуана, Северная Корея и Россия – дружественные соседи Китая и поэтому Пекин доволен активизацией контактов между лидерами этих стран. Гэн Шуан озвучил мнение, что переговоры Путина и Ким Чен Ына будут способствовать дальнейшему развитию между их государствами, что позволит обеспечить мир и стабильность на проблемной территории.
Диалог между Москвой и Пхеньяном благоприятно воздействует на ситуацию в регионе и на полуострове. Совместными усилиями была разработана дорожная карта политического решения этой проблемы.
В интервью китайский дипломат подчеркнул: Пекин готов в дальнейшем заниматься продвижением денуклеаризации с заинтересованными сторонами, включая Россию.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:30