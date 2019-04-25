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Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд иск против самой себя

Ксения Бик, вдова Дмитрия Марьянова, обратилась в суд с иском против самой себя, сына и отца артиста. В ходе судебного процесса она намерена включить свою дочь Анфису в число наследников многомиллионного состояния актера.


Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд иск против самой себя

Известный актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни в 2017 году, не дожив и до 50 лет. У него остался сын Даниил, рожденный в гражданском браке с моделью Ольгой Аносовой. Единственной официальной женой знаменитости является психолог Ксения Бик, у которой есть дочь Анфиса. Дмитрий Марьянов считал себя биологическим отцом девочки, но не удочерил ее и официально отцовство так и не признал. Учитывая этот факт, ребенок не входит в число наследников имущества артиста.

Теперь Ксения Бик намерена добиться справедливости в суде. Она подала иск от имени Анфисы против вдовы актера, Юрия Георгиевича и Даниила Марьяновых.

По словам Виктории Крыловой, юриста Даниила Марьянова, Ксения Бик фактически начала судиться сама с собой, а такая ситуация по нормам процессуального права является абсурдной.

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд иск против самой себя

Ранее Ксения Бик требовала признать Анфису иждивенкой Дмитрия Марьянова, которой полагается равнозначная часть его наследства. При этом артист при жизни составил завещание, предусматривающее, что все средства на счетах в банках, а также движимое и недвижимое имущество должны разделить его супруга, сын и отец.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:07

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