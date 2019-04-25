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В аэропорту «Внуково» женщина умерла на телетрапе

В аэропорту «Внуково» 24 апреля примерно в 21:00 часов 55-летняя женщина преждевременно скончалась, пребывая на телескопическом трапе. О происшествии сообщила пресс-служба аэропорта.
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на телетрапе

Как известно, женщина прилетела из Бангкока вместе со своей дочерью и внучкой, куда, предположительно, ездила на отдых. Во время передвижения по телетрапу ей стало плохо, и она потеряла сознание. Прибыв на место происшествия, сотрудники медицинской службы констатировали факт смерти. По предварительной информации причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Более точный диагноз будет известен только после проведения вскрытия. На момент смерти женщине было 55 лет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:39

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