В аэропорту «Внуково» женщина умерла на телетрапе





Как известно, женщина прилетела из Бангкока вместе со своей дочерью и внучкой, куда, предположительно, ездила на отдых. Во время передвижения по телетрапу ей стало плохо, и она потеряла сознание. Прибыв на место происшествия, сотрудники медицинской службы констатировали факт смерти. По предварительной информации причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Более точный диагноз будет известен только после проведения вскрытия. На момент смерти женщине было 55 лет.