АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Найден экономичный способ создания искусственного перламутра с помощью бактерий

Специалисты Рочестерского университета предложили бюджетный и экологичный способ выращивания искусственного перламутра с задействованием бактерий. С такого материала, уверены эксперты, можно в будущем возводить дома на Луне.
Найден экономичный способ создания искусственного перламутра с помощью бактерий

Существующая на сегодняшний день технология изготовления синтетического перламутра предусматривает использование дорогого оборудования, экстремальных температур и токсичных веществ. Новый способ получения материала, не уступающего по гибкости и твердости натуральному, не требует больших затрат. В процессе выращивания перламутра производятся тонкие слои липкого полимера и карбонатно-кальциевого цемента, чередующиеся между собой.

На первоначальном этапе пластиковая или стеклянная субстанция помещается в пробирку с бактериями Sporosarcina pasteurii, выступающими как источник кальция и мочевины. На выходе микроорганизмы выдают готовый продукт. Слой полимера и карбоната кальция почти 5-микрометровой толщины можно получить примерно за сутки. Искусственный перламутр, считают ученые, отлично подойдет в качестве строительного материала, пригодного для возведения сооружений на Луне. Колонистам для создания данного компонента потребуется небольшая трубка, бактерии и немного времени.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд
Ученые успешно протестировали препараты
Аналитики рассказали, какие iPhone
Саша Савельева похвасталась поклонникам
Ученые объяснили, чем опасен приём
Алла Пугачева пообещала «выкинуть
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на
Владимир Путин назвал провалом
В России 26 апреля стартуют продажи
Сергей Зверев отправится в суд из-за
Ученые: Употребление яиц предотвращает
Сергей Соседов возмущен предложением
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Мадонна в первом за последние четыре
Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о
Ученые: График питания снижает риск
Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не
Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову
Поклонники оценили яркие дизайнерские
В Сети появились подробные
Андрей Черкасов показал ролик о том,
Специалисты назвали первые симптомы
Евгений Яковлев трогательно поздравил
Компания Samsung разрабатывает
Просмотреть все новости