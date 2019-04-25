Найден экономичный способ создания искусственного перламутра с помощью бактерий





Существующая на сегодняшний день технология изготовления синтетического перламутра предусматривает использование дорогого оборудования, экстремальных температур и токсичных веществ. Новый способ получения материала, не уступающего по гибкости и твердости натуральному, не требует больших затрат. В процессе выращивания перламутра производятся тонкие слои липкого полимера и карбонатно-кальциевого цемента, чередующиеся между собой.На первоначальном этапе пластиковая или стеклянная субстанция помещается в пробирку с бактериями Sporosarcina pasteurii, выступающими как источник кальция и мочевины. На выходе микроорганизмы выдают готовый продукт. Слой полимера и карбоната кальция почти 5-микрометровой толщины можно получить примерно за сутки. Искусственный перламутр, считают ученые, отлично подойдет в качестве строительного материала, пригодного для возведения сооружений на Луне. Колонистам для создания данного компонента потребуется небольшая трубка, бактерии и немного времени.