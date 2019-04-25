Аналитики рассказали, какие iPhone являются самыми популярными в США
Аналитики из Consumer Intelligence Research Partners, исследовав американский рынок мобильных телефонов, установили самый популярный смартфон от Apple. Им оказался iPhone Xr со средней рыночной стоимостью в 749 долларов.
Согласно собранным данным, доля продаж iPhone Xr за первые три месяца текущего года составила 38 процентов от всех продаж яблочного гиганта. В то же время модели Xs и Xs Max достигли результата в 21 процент. Стоит упомянуть, что часть всех смартфонов от Apple в США составляет 59 процентов.
Популярность модели iPhone Xr объясняется стоимостью, которая на порядок ниже, чем у её «соклановцев». Так, за смартфон Xr пользователь отдаст 749 долларов, в то время как Xs стоит 999 долларов, а Xs Max 1099 долларов. Однако существенных различий в технических характеристиках между этими моделями нет.
Согласно собранным данным, доля продаж iPhone Xr за первые три месяца текущего года составила 38 процентов от всех продаж яблочного гиганта. В то же время модели Xs и Xs Max достигли результата в 21 процент. Стоит упомянуть, что часть всех смартфонов от Apple в США составляет 59 процентов.
Популярность модели iPhone Xr объясняется стоимостью, которая на порядок ниже, чем у её «соклановцев». Так, за смартфон Xr пользователь отдаст 749 долларов, в то время как Xs стоит 999 долларов, а Xs Max 1099 долларов. Однако существенных различий в технических характеристиках между этими моделями нет.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:02