Аналитики рассказали, какие iPhone являются самыми популярными в США





Согласно собранным данным, доля продаж iPhone Xr за первые три месяца текущего года составила 38 процентов от всех продаж яблочного гиганта. В то же время модели Xs и Xs Max достигли результата в 21 процент. Стоит упомянуть, что часть всех смартфонов от Apple в США составляет 59 процентов.Популярность модели iPhone Xr объясняется стоимостью, которая на порядок ниже, чем у её «соклановцев». Так, за смартфон Xr пользователь отдаст 749 долларов, в то время как Xs стоит 999 долларов, а Xs Max 1099 долларов. Однако существенных различий в технических характеристиках между этими моделями нет.