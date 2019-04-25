Саша Савельева похвасталась поклонникам стройной фигурой после родов

В Instagram-блоге экс-солистки популярного женского коллектива «Фабрика» появился новый кадр в приталенном наряде и шляпке. Поклонники принялись восхищаться внешностью певицы, интересуясь, как Саше Савельевой удалось так быстро вернуть стройность. В комментариях молодая родительница призналась, что это – старый снимок, а как правильно нужно восстанавливаться - она не знает.Звезда старается вкусно есть, включать в рацион продукты, необходимые для грудного вскармливания, отдыхать в короткие промежутки времени и максимально расслабляться. По словам артистки, она не решается «геройствовать с уборкой и готовкой». «Я еще прихожу в себя», - не скрывает своего состояния Савельева.Певица утверждала, что в период беременности она чувствовала себя «бегемотиком», так как набрала лишние килограммы. Она признавалась поклонникам: выглядеть стройнее после появления ребенка ей помогает медицинский бандаж, а также неплохая генетика.