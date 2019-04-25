АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые успешно протестировали препараты для предотвращения инсульта и деменции
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Ученые объяснили, чем опасен приём антибиотиков для женщин

Группа американских ученых объяснила, чем опасен приём антибиотиков для женщин. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 36 500 добровольцев.

Ученые объяснили, чем опасен приём антибиотиков для женщин

Женщин, принимавших участие в эксперименте, разделили на 4 группы. В первую поместили добровольцев, которые никогда не принимали антибиотики. Во второй оказались люди, употреблявшие препараты меньше 15 дней. Третья группа состояла из женщин лечившихся антибиотиками от 15 до 60 дней. В четвертой были те, кто употреблял лекарства более 8 недель.

Выяснялось, что наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний был зарегистрирован у женщин от 60 лет, которые принимали лекарственный препарат от 2-х месяцев. Ученые сообщили, что у них вероятность инфаркта была почти на 33% выше, чем у добровольцев, никогда не принимавших антибиотик. В группе риска оказались и испытуемые возрастом от 40 до 70 лет, которые ранее проходили долгое лечение препаратами. Ученые напомнили, что антибиотики уничтожают хорошие пробиотические бактерии в кишечнике и вредят здоровью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд
Ученые успешно протестировали препараты
Аналитики рассказали, какие iPhone
Саша Савельева похвасталась поклонникам
Ученые объяснили, чем опасен приём
Алла Пугачева пообещала «выкинуть
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на
Владимир Путин назвал провалом
В России 26 апреля стартуют продажи
Сергей Зверев отправится в суд из-за
Ученые: Употребление яиц предотвращает
Сергей Соседов возмущен предложением
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Мадонна в первом за последние четыре
Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о
Ученые: График питания снижает риск
Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не
Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову
Поклонники оценили яркие дизайнерские
В Сети появились подробные
Андрей Черкасов показал ролик о том,
Специалисты назвали первые симптомы
Евгений Яковлев трогательно поздравил
Компания Samsung разрабатывает
Просмотреть все новости