Ученые объяснили, чем опасен приём антибиотиков для женщин





Женщин, принимавших участие в эксперименте, разделили на 4 группы. В первую поместили добровольцев, которые никогда не принимали антибиотики. Во второй оказались люди, употреблявшие препараты меньше 15 дней. Третья группа состояла из женщин лечившихся антибиотиками от 15 до 60 дней. В четвертой были те, кто употреблял лекарства более 8 недель.Выяснялось, что наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний был зарегистрирован у женщин от 60 лет, которые принимали лекарственный препарат от 2-х месяцев. Ученые сообщили, что у них вероятность инфаркта была почти на 33% выше, чем у добровольцев, никогда не принимавших антибиотик. В группе риска оказались и испытуемые возрастом от 40 до 70 лет, которые ранее проходили долгое лечение препаратами. Ученые напомнили, что антибиотики уничтожают хорошие пробиотические бактерии в кишечнике и вредят здоровью.