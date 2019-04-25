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Алла Пугачева пообещала «выкинуть сюрприз» к своему 80-летию

В одном из своих недавних интервью Алла Пугачева пообещала, что «выкинет сюрприз» к своему 80-летию. Также Примадонна рассказала, что собирается дать сольный концерт к следующему юбилею.

Алла Пугачева пообещала «выкинуть сюрприз» к своему 80-летию

Некоторое время назад Алла Пугачева отпраздновала свое 70-летие. В честь юбилея знаменитость дала большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Хотя день рождения Примадонны был 15 апреля, ее до сих пор поздравляют близкие, друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Накануне столичный театр «Гоголь-центр» поздравил исполнительницу с юбилеем концертом под названием «Наша Алла». Артистке и присутствующим гостям очень понравилось данное мероприятие.

Алла Пугачева пообещала «выкинуть сюрприз» к своему 80-летию

В одном из своих недавних интервью Примадонна российской эстрады, отвечая на вопрос о новых сольных концертах, заявила, что с большой радостью исполнит малоизвестные композиции и «выкинет сюрприз» на свой следующий юбилей. Также Алла Пугачева отметила, что еще рано говорить о ее 80-летии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:42

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