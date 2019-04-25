Алла Пугачева пообещала «выкинуть сюрприз» к своему 80-летию

Некоторое время назад Алла Пугачева отпраздновала свое 70-летие. В честь юбилея знаменитость дала большой сольный концерт в Кремлевском дворце. Хотя день рождения Примадонны был 15 апреля, ее до сих пор поздравляют близкие, друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Накануне столичный театр «Гоголь-центр» поздравил исполнительницу с юбилеем концертом под названием «Наша Алла». Артистке и присутствующим гостям очень понравилось данное мероприятие.В одном из своих недавних интервью Примадонна российской эстрады, отвечая на вопрос о новых сольных концертах, заявила, что с большой радостью исполнит малоизвестные композиции и «выкинет сюрприз» на свой следующий юбилей. Также Алла Пугачева отметила, что еще рано говорить о ее 80-летии.