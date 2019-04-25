Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой





В рамках пресс-конференции «Славянского базара» Денис Сорокин предложил руководителю форума почтить память Юлии Началовой. Сергей Соседов был возмущен услышанным и назвал скончавшуюся исполнительницу "посредственной певицей". Также музыкальный критик заявил, что знаменитость ничего не сделала для фестиваля в Витебске. Он считает, что на мероприятии лучше вспомнить композитора Игоря Лученка, ушедшего из жизни в ноябре 2018 года.Сергей Соседов высказал мнение о том, что после смерти Юлии Началовой общественность создала так называемый культ вокруг имени певицы. Критик возмущен, что исполнительницу теперь называют «русской Камерон Диас» или «российской Мэрайей Кэри», а также начали поступать предложения назвать её фамилией одну из столичных улиц.