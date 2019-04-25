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Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой

Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар». Предложение поступило от корреспондента Дениса Сорокина.

Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой

В рамках пресс-конференции «Славянского базара» Денис Сорокин предложил руководителю форума почтить память Юлии Началовой. Сергей Соседов был возмущен услышанным и назвал скончавшуюся исполнительницу "посредственной певицей". Также музыкальный критик заявил, что знаменитость ничего не сделала для фестиваля в Витебске. Он считает, что на мероприятии лучше вспомнить композитора Игоря Лученка, ушедшего из жизни в ноябре 2018 года.

Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой

Сергей Соседов высказал мнение о том, что после смерти Юлии Началовой общественность создала так называемый культ вокруг имени певицы. Критик возмущен, что исполнительницу теперь называют «русской Камерон Диас» или «российской Мэрайей Кэри», а также начали поступать предложения назвать её фамилией одну из столичных улиц.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:21

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