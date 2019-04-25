Юлианна Караулова и Филипп Киркоров обсуждают секреты на иностранном языке





Семья Юлианны Карауловой из-за работы отца проживала в Болгарии несколько лет. Когда они прибыли в страну, девушке было 4 года, а покидала она ее уже 11-летним подростком. Певица освоила там язык, но из-за долгого отсутствия практики утратила навыки общения. Она отметила, что понимает, о чем с ней говорит собеседник, а для того, чтобы ответить, не хватает словарного запаса.Филипп Киркоров узнал об этой проблеме артистки и предложил свою помощь. Теперь при встрече коллеги общаются только на болгарском, чтобы восстановить прежний уровень владения языком. Как сказала звезда, эти упражнения позволили бы им говорить свободно, не боясь, что какая-либо информация попадет в ненужные руки.