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Юлианна Караулова и Филипп Киркоров обсуждают секреты на иностранном языке

Популярная певица Юлианна Караулова приняла участие в шоу «Вечерний Ургант». В ходе программы она призналась, что с некоторых пор говорит с Филиппом Киркоровым на болгарском в целях языковой практики, а также обсуждения личной информации, не предназначенной для широкой общественности.
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров обсуждают секреты на иностранном языке

Семья Юлианны Карауловой из-за работы отца проживала в Болгарии несколько лет. Когда они прибыли в страну, девушке было 4 года, а покидала она ее уже 11-летним подростком. Певица освоила там язык, но из-за долгого отсутствия практики утратила навыки общения. Она отметила, что понимает, о чем с ней говорит собеседник, а для того, чтобы ответить, не хватает словарного запаса.
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров обсуждают секреты на иностранном языке

Филипп Киркоров узнал об этой проблеме артистки и предложил свою помощь. Теперь при встрече коллеги общаются только на болгарском, чтобы восстановить прежний уровень владения языком. Как сказала звезда, эти упражнения позволили бы им говорить свободно, не боясь, что какая-либо информация попадет в ненужные руки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:15

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