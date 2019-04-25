Первые космические туристы смогут отправиться на Луну





Исследования естественного спутника Земли сейчас представляют огромный интерес. Луна, по мнению главы ведомства, предположительно, станет одним из первых туристических направлений в космосе.Ученый сообщил, что Луна является приоритетным космическим объектом для исследователей, так как наиболее близко расположена к Земле. Если туризм во Вселенную и удастся организовать, то именно на спутник Голубой планеты.Известно также, что Китай планирует создать свою исследовательскую станцию на самый близкий к Солнцу спутник, чтобы на протяжении десяти лет заниматься изучением этого объекта. Об этом рассказал Чжан Кэцзянь, возглавляющий Национальное космическое управление Китая.