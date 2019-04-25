Первые космические туристы смогут отправиться на Луну
Первые космические туристы могут получить возможность отправиться на Луну. Такое мнение в интервью РИА Новости озвучил Ван Чи, занимающий пост главы центра космических исследований Китайской академии наук.
Исследования естественного спутника Земли сейчас представляют огромный интерес. Луна, по мнению главы ведомства, предположительно, станет одним из первых туристических направлений в космосе.
Ученый сообщил, что Луна является приоритетным космическим объектом для исследователей, так как наиболее близко расположена к Земле. Если туризм во Вселенную и удастся организовать, то именно на спутник Голубой планеты.
Известно также, что Китай планирует создать свою исследовательскую станцию на самый близкий к Солнцу спутник, чтобы на протяжении десяти лет заниматься изучением этого объекта. Об этом рассказал Чжан Кэцзянь, возглавляющий Национальное космическое управление Китая.
Исследования естественного спутника Земли сейчас представляют огромный интерес. Луна, по мнению главы ведомства, предположительно, станет одним из первых туристических направлений в космосе.
Ученый сообщил, что Луна является приоритетным космическим объектом для исследователей, так как наиболее близко расположена к Земле. Если туризм во Вселенную и удастся организовать, то именно на спутник Голубой планеты.
Известно также, что Китай планирует создать свою исследовательскую станцию на самый близкий к Солнцу спутник, чтобы на протяжении десяти лет заниматься изучением этого объекта. Об этом рассказал Чжан Кэцзянь, возглавляющий Национальное космическое управление Китая.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:11