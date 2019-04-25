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Мадонна в первом за последние четыре года клипе «зажгла» в образе невесты

Мировая знаменитость Мадонна, в течение недели интриговавшая анонсами выхода новой музыкальной работы, к радости поклонников обнародовала его на своем YouTube-канале. В клипе на композицию Medellín, первом за последние четыре года, легендарная певица предстала в образе невесты.
Мадонна в первом за последние четыре года клипе «зажгла» в образе невесты

Женихом артистки по ролику является колумбийский рэпер Малума. В основу сюжета новой музыкальной видеоработы продолжительностью в 6 минут 40 секунд заложена история отношений главных героев, завершающаяся свадьбой. Клип Мадонны снимался под руководством испанского режиссера Дианы Кунст.

60-летняя знаменитость, к удивлению своих фанатов, вместе с партнером «зажгла» на танцполе, исполнив жаркий латиноамериканский танец. Поклонники восторженно отозвались о таланте певицы и ее неувядающей красоте, а также отметили ее «бьющую ключом» энергию.

Сингл Medellín является одной из композиций, включенных в 14-й альбом Мадонны, получивший название Madame X. Всего в студийный сборник, готовящийся к релизу 14 июня 2019 года, войдут 13 треков.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:04

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