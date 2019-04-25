Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о материнстве
На странице своего Instagram Мария Лиман заявила о том, что стала все чаще задумываться о материнстве. Подписчики звезды Playboy из Ростова высоко оценили ее новую публикацию.
На страницах Марии Лиман в социальных сетях множество снимков из откровенных фотосессий. Благодаря таким фотографиям звезда Playboy пользуется огромной популярностью в Instagram. Недавно модель опубликовала фото, на котором запечатлена в одном нижнем белье. В комментарии знаменитость написала, что в последнее время ее посещают странные мысли. Мария Лиман сообщила, что думает о том, не пора ли ей одеваться и становиться прилежной матерью.
В конце своего поста звезда Playboy написала, что в таком случае ей придется прощаться со своими преданными поклонниками. Подписчики модели высказали свое мнение, согласившись, что знаменитость посетили правильные мысли. Другие решили, что модели еще рано думать о детях. Всего за несколько часов новый пост Марии Лиман набрал огромное количество лайков.
На страницах Марии Лиман в социальных сетях множество снимков из откровенных фотосессий. Благодаря таким фотографиям звезда Playboy пользуется огромной популярностью в Instagram. Недавно модель опубликовала фото, на котором запечатлена в одном нижнем белье. В комментарии знаменитость написала, что в последнее время ее посещают странные мысли. Мария Лиман сообщила, что думает о том, не пора ли ей одеваться и становиться прилежной матерью.
В конце своего поста звезда Playboy написала, что в таком случае ей придется прощаться со своими преданными поклонниками. Подписчики модели высказали свое мнение, согласившись, что знаменитость посетили правильные мысли. Другие решили, что модели еще рано думать о детях. Всего за несколько часов новый пост Марии Лиман набрал огромное количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00