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Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о материнстве

На странице своего Instagram Мария Лиман заявила о том, что стала все чаще задумываться о материнстве. Подписчики звезды Playboy из Ростова высоко оценили ее новую публикацию.

Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о материнстве

На страницах Марии Лиман в социальных сетях множество снимков из откровенных фотосессий. Благодаря таким фотографиям звезда Playboy пользуется огромной популярностью в Instagram. Недавно модель опубликовала фото, на котором запечатлена в одном нижнем белье. В комментарии знаменитость написала, что в последнее время ее посещают странные мысли. Мария Лиман сообщила, что думает о том, не пора ли ей одеваться и становиться прилежной матерью.

Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о материнстве

В конце своего поста звезда Playboy написала, что в таком случае ей придется прощаться со своими преданными поклонниками. Подписчики модели высказали свое мнение, согласившись, что знаменитость посетили правильные мысли. Другие решили, что модели еще рано думать о детях. Всего за несколько часов новый пост Марии Лиман набрал огромное количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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