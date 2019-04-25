В России 26 апреля стартуют продажи бюджетного смартфона Honor 8S





Смартфон выйдет в трех цветах: черном, синем и золотистом. Оснащен девайс 5,7-дюймовим дисплеем, расширением 1520 на 720 пикселей. Производительность обеспечивает четырехядерный процессор MediaTek Helio A22. На телефоне установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта внутренней. Есть возможность установить карту памяти, объёмом до 512 гигабайт. Устройство поддерживает две сим-карты. Автономную работу обеспечивает аккумулятор объемом 3020 мАч. Работает смартфон на операционной системе Android 9.0 Pie. Основная камера имеет 13 мегапикселей, а фронтальная - 5 мегапикселей.Изюминкой этой модели является задняя панель, которая стилизована под кожу. Новый мобильный телефон сочетает в себе отличное соотношение цена-качество, поэтому наверняка обретет популярность на российском рынке.