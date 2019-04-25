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В России 26 апреля стартуют продажи бюджетного смартфона Honor 8S

Компания Huawei анонсировала старт продаж в России самого дешёвого смартфона от производителя за 2019 год - Honor 8S. Поступит на рынок новое устройство 26 апреля по цене от 8 490 рублей.
В России 26 апреля стартуют продажи бюджетного смартфона Honor 8S

Смартфон выйдет в трех цветах: черном, синем и золотистом. Оснащен девайс 5,7-дюймовим дисплеем, расширением 1520 на 720 пикселей. Производительность обеспечивает четырехядерный процессор MediaTek Helio A22. На телефоне установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта внутренней. Есть возможность установить карту памяти, объёмом до 512 гигабайт. Устройство поддерживает две сим-карты. Автономную работу обеспечивает аккумулятор объемом 3020 мАч. Работает смартфон на операционной системе Android 9.0 Pie. Основная камера имеет 13 мегапикселей, а фронтальная - 5 мегапикселей.

Изюминкой этой модели является задняя панель, которая стилизована под кожу. Новый мобильный телефон сочетает в себе отличное соотношение цена-качество, поэтому наверняка обретет популярность на российском рынке.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:34

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