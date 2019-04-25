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Ученые: График питания снижает риск возникновения диабета 2 типа у мужчин

Специалисты Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований провели ряд экспериментов, в ходе которых удалось установить связь между ограничением питания по времени и возникновением диабета 2го типа у мужчин. Они определили необходимость тщательно следить за графиком употребления продуктов, что поможет держать уровень глюкозы в крови в норме.
Ученые: График питания снижает риск возникновения диабета 2 типа у мужчин

Специалисты отобрали для эксперимента 15 представителей сильной половины человечества, которые предрасположены к возникновению у них диабета 2го типа. Испытуемые устанавливали рамки для приема пищи с 8-00 до 17-00. Рацион питания остался без изменений. Исследователи контролировали уровень глюкозы в крови ежедневно.

Проанализировав результаты, ученые пришли к выводам, что ограничение времени приема пищи благотворно влияет на уровень глюкозы в крови у мужчин. Продукты, которые ранее хуже переносились, организм лучше воспринимает в более подходящее время. Исследователи отмечают, что пищеварительной системе проще справляться с нагрузками, если перерыв между завтраком и ужином увеличивается.
Специалисты воодушевлены полученными результатами и собираются провести по этому вопросу масштабные исследования.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:57

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