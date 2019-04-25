Ученые: График питания снижает риск возникновения диабета 2 типа у мужчин





Специалисты отобрали для эксперимента 15 представителей сильной половины человечества, которые предрасположены к возникновению у них диабета 2го типа. Испытуемые устанавливали рамки для приема пищи с 8-00 до 17-00. Рацион питания остался без изменений. Исследователи контролировали уровень глюкозы в крови ежедневно.Проанализировав результаты, ученые пришли к выводам, что ограничение времени приема пищи благотворно влияет на уровень глюкозы в крови у мужчин. Продукты, которые ранее хуже переносились, организм лучше воспринимает в более подходящее время. Исследователи отмечают, что пищеварительной системе проще справляться с нагрузками, если перерыв между завтраком и ужином увеличивается.Специалисты воодушевлены полученными результатами и собираются провести по этому вопросу масштабные исследования.