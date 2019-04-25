Специалисты назвали первые симптомы панической атаки





Чтобы избежать негативных последствий необходимо уметь распознать проблему в зародыше. По симптоматике приступ паники схож с сердечным приступом. Из-за этого большое количество людей, подверженных расстройству, обращаются в скорую помощь. Медики в свою очередь предоставят всю необходимую поддержку и помогут побороть приступ паники. Однако следует все же знать симптоматику заболевания, чтобы избежать усугубления ситуации. Если не лечить расстройство, оно может привести к более тяжелым психическим болезням и даже алкоголизму, поскольку люди иногда ошибочно пытаются «лечить» его спиртными напитками.Если внезапно учащается сердцебиение, сдавливает грудь, ощущается потеря контроля, возникает дрожь и озноб, появляется ком в горле, тогда это явные признаки панической атаки. В таком случае специалисты рекомендуют постараться успокоиться и взять себя в руки. Для этого поможет сосредоточение на позитивных воспоминаниях и глубокое дыхание. Если ничего не помогает, следует обратиться за помощью к специалисту, который назначит необходимое лечение.Также стоит учитывать, что паническая атака немного схожа с чувством беспокойства. Однако первое расстройство длится в течение 30 минут, а второе может протекать на протяжении нескольких месяцев. Поэтому в любой непонятной ситуации лучше проконсультироваться с экспертом, поскольку правильная диагностика позволит избежать негативных последствий.