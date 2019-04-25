АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Специалисты назвали первые симптомы панической атаки

Специалисты из канала Medicalxpress назвали основные симптомы, предрекающие паническую атаку. Стресс, генетическая склонность, повышенная чувствительность и еще ряд причин могут вызвать расстройство.
Специалисты назвали первые симптомы панической атаки

Чтобы избежать негативных последствий необходимо уметь распознать проблему в зародыше. По симптоматике приступ паники схож с сердечным приступом. Из-за этого большое количество людей, подверженных расстройству, обращаются в скорую помощь. Медики в свою очередь предоставят всю необходимую поддержку и помогут побороть приступ паники. Однако следует все же знать симптоматику заболевания, чтобы избежать усугубления ситуации. Если не лечить расстройство, оно может привести к более тяжелым психическим болезням и даже алкоголизму, поскольку люди иногда ошибочно пытаются «лечить» его спиртными напитками.

Если внезапно учащается сердцебиение, сдавливает грудь, ощущается потеря контроля, возникает дрожь и озноб, появляется ком в горле, тогда это явные признаки панической атаки. В таком случае специалисты рекомендуют постараться успокоиться и взять себя в руки. Для этого поможет сосредоточение на позитивных воспоминаниях и глубокое дыхание. Если ничего не помогает, следует обратиться за помощью к специалисту, который назначит необходимое лечение.

Также стоит учитывать, что паническая атака немного схожа с чувством беспокойства. Однако первое расстройство длится в течение 30 минут, а второе может протекать на протяжении нескольких месяцев. Поэтому в любой непонятной ситуации лучше проконсультироваться с экспертом, поскольку правильная диагностика позволит избежать негативных последствий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Мадонна в первом за последние четыре
Звезда Playboy Мария Лиман задумалась о
Ученые: График питания снижает риск
Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не
Айза Анохина считает, что Ольгу Бузову
Поклонники оценили яркие дизайнерские
В Сети появились подробные
Андрей Черкасов показал ролик о том,
Специалисты назвали первые симптомы
Евгений Яковлев трогательно поздравил
Компания Samsung разрабатывает
Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман
Facebook хотят оштрафовать на 5 млн
«Мое сердце горит»: Виктория Боня
Василиса Дмитренко не может привыкнуть
Анжелика Варум: Не всегда все было
В Сети опубликовали концепт родстера
Яна Шевцова намекнула в Сети на
Ученые обнаружили в Андах окаменелого
МГТС планирует разработать платформу
Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов»
Обнаружена способность камней
Екатерина Гусева посетила премьеру
Артём Сорока хочет избавиться от чувств
Диетологи объяснили, почему россияне
Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться
Ученые доказали, что два яблока в день
Анджелина Джоли решила составить
Просмотреть все новости