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Поклонники оценили яркие дизайнерские наряды Риты Дакоты

Рита Дакота недавно приняла участие в «Битве нарядов». Знаменитая исполнительница предстала в двух разных ярких дизайнерских образах, что очень понравилось поклонникам звезды.

Поклонники оценили яркие дизайнерские наряды Риты Дакоты

В личном Instagram-аккаунте Риты Дакоты появился коллаж из двух кадров. На одном поп-дива запечатлена в «крутейшем» рокерском платье, а для другого певица примерила яркий конфетный костюм. Исполнительница поинтересовалась у общественности, какой стиль ей больше идет и обратилась с благодарностью к дизайнерам, в эффектных предметах гардероба которых Рита Дакота выглядит очень женственно.

Большинство поклонников артистки сошлись на том, что в кожаном рокерском платье Дакота великолепна: «Кожа - это прямо твое, но подлецу все к лицу», «Кожаное платье прекрасно! Идеально сочетается с Вашим стилем». Были мнения, что «такую красавицу» как Дакота можно было одеть и лучше. Костюм подписчиков не впечатлил, так как им показалось, что он слишком скрывает стройную фигуру звезды, особенно с «большим» пиджаком.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:43

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