В Сети появились подробные характеристики Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики бюджетного смартфона Xiaomi Redmi. Информацию опубликовал один из пользователей соцсети Weibo.
По опубликованной в Сети информации стало известно, что смартфон Xiaomi Redmi будет оборудован флагманской платформой Snapdragon 855. Размер дисплея у новинки составит примерно 6,4 дюйма, а разрешение - 2340х1080 точек. Вместительность оперативной памяти составит 8 гигабайт, а встроенной флеш-памяти 128 гигабайт. Также сообщается, что основная камера смартфона Xiaomi Redmi будет представлена датчиками с разрешением 48, 8 и 13 мегапикселей.
Представители китайской компании Xiaomi пока не сообщали о дате презентации бюджетного флагмана Redmi и никакой информации о новинке не предоставили. Но эксперты высказывают мнение, что это произойдет в мае текущего года. Напомним, что внешний вид новой модели недавно стал известен, его запечатлели папарацци в руках Лю Вейбинга, являющегося главой бренда.
По опубликованной в Сети информации стало известно, что смартфон Xiaomi Redmi будет оборудован флагманской платформой Snapdragon 855. Размер дисплея у новинки составит примерно 6,4 дюйма, а разрешение - 2340х1080 точек. Вместительность оперативной памяти составит 8 гигабайт, а встроенной флеш-памяти 128 гигабайт. Также сообщается, что основная камера смартфона Xiaomi Redmi будет представлена датчиками с разрешением 48, 8 и 13 мегапикселей.
Представители китайской компании Xiaomi пока не сообщали о дате презентации бюджетного флагмана Redmi и никакой информации о новинке не предоставили. Но эксперты высказывают мнение, что это произойдет в мае текущего года. Напомним, что внешний вид новой модели недавно стал известен, его запечатлели папарацци в руках Лю Вейбинга, являющегося главой бренда.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38