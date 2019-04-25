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Яна Шевцова намекнула в Сети на отношения с Егород Кридом

Скандальная экс-участница телепроекта «Дом-2» Яна Шевцова намекнула в Сети на отношения с известным певцом Егород Кридом. Девушка оставила на его странице в Instagram комментарий, который многим дал понять, что они общаются в личной переписке.

Яна Шевцова намекнула в Сети на отношения с Егород Кридом


Яна Шевцова не так давно была замешана в нескольких не самых приятных историях с известными певцами, а теперь намекнула в Сети и на отношения с Егором Кридом. Звезда лейбла Black Star опубликовал в микроблоге Instagram фотографию, на которую экс-участница «Дом-2», отреагировала не очень одобрительно, отметив, что те снимки, которые он скидывал лично ей в переписке, были гораздо красивее и в разы лучше по качеству, посоветовав певцу выложить в ленту именно их.

Яна Шевцова намекнула в Сети на отношения с Егород Кридом


Поклонники Егора Крида тут же набросились на Яну Шевцову, начали унижать и оскорблять её, назвав враньём каждое написанное ею слово. Несмотря на это, хейтеры вспомнили, как недавно скандальная выпускница реалити-шоу «Дом-2» хвасталась новеньким автомобилем, стоимость которого доходит почти до 8 миллионов рублей. С её слов, получила она его в подарок от нового поклонника, который, кстати, является сотрудником Black Star.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:12

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