Facebook хотят оштрафовать на 5 млн долларов





Руководители социальной сети уже внесли сумму в свои квартальные отчеты. Они оценивают взыскание от 3 до 5 млн долларов, а окончательную цифру внесут после проведения расследования и вынесения постановления по этому делу.В 2011 году компания уже принимала меры по устранению недочетов, которые нарушают права пользователей по статье о невмешательстве в частную жизнь. В то время расследование показало, что правонарушение имело место быть.В 2018 году Facebook снова оказался в центре внимания из-за передачи данных Cambridge Analytica. Эта компания при помощи своего приложения в социальной сети собирала персональные данные пользователей. Правоохранительные органы проводили расследование относительно использования полученной информации в ходе выборов в США в 2016 году и референдума о лишении Великобритании членства Евросоюза.Все вышеперечисленные события нанесли удар по репутации компании, вследствие чего отмечается падение курса ее акций. Совет директоров Facebook вынес на повестку дня вопрос об ограничении права голоса Марка Цукерберга.