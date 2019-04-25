В Сети опубликовали концепт родстера Honda S2000





Ранее автопроизводитель уже имел намерения возродить легендарный автомобиль. Теперь у него есть все шансы на возвращение. Новая модель будет оснащена двухлитровым силовым агрегатом с автоматической трансмиссией и задним приводом, который позволит получить максимум удовольствия от дрифта. Максимальная скорость автомобиля составит 250 километров в час. Дизайном займется известная итальянская студия Pininfarina.Также концепткар будет иметь цифровую панель управления и приборов, рычаг АКПП с переключателями. Что интересно, в 2017 году был показан проект автомобиля специально для гоночной игры Gran Turismo, который имел название Sports Vision. Дата релиза и возможная стоимость, к сожалению, пока неизвестна.