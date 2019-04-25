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В Сети опубликовали концепт родстера Honda S2000

Дизайнеры опубликовали в Интернете фотографию нового концепткара родстера Honda S2000. Этот спортивный автомобиль выпускался с 1999 по 2009 года.
В Сети опубликовали концепт родстера Honda S2000

Ранее автопроизводитель уже имел намерения возродить легендарный автомобиль. Теперь у него есть все шансы на возвращение. Новая модель будет оснащена двухлитровым силовым агрегатом с автоматической трансмиссией и задним приводом, который позволит получить максимум удовольствия от дрифта. Максимальная скорость автомобиля составит 250 километров в час. Дизайном займется известная итальянская студия Pininfarina.

Также концепткар будет иметь цифровую панель управления и приборов, рычаг АКПП с переключателями. Что интересно, в 2017 году был показан проект автомобиля специально для гоночной игры Gran Turismo, который имел название Sports Vision. Дата релиза и возможная стоимость, к сожалению, пока неизвестна.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:24

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