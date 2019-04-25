Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне «Дома-2»





Дмитрий Дмитренко на днях снова задумался об уходе с телестройки «Дом-2», а потому отказался от предложения супруги, заявив, что не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне. Именно к этому его и склоняет Ольга Рапунцель, так как ей дискомфортно постоянное присутствие шумных и не всегда дружески настроенных соседей. Со слов Дмитрия Дмитренко, он уже заявил, что уйдёт с телестройки, а мужчина, если он настоящий мужчина, должен отвечать за свои слова и выполнять обещанное.Несмотря на такие заявления, пара всё ещё остаётся участниками проекта «Дом-2», а вот Илья Яббаров, которого тоже не радует такое соседство, рассчитывает, что Дмитрий Дмитренко всё же проявит мужской характер и, как и обещал, покинет стены реалити-шоу вместе с супругой и дочерью.