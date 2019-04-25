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Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне «Дома-2»

Участник телестройки «Дом-2» Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться в вип-дом, расположенный в периметре «Дома-2». Кроме того, в ответ на предложение своей супруги он выпалил, что намерен уйти с проекта и уехать во Владивосток, чтобы там растить дочь в спокойной семейной обстановке.

Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне «Дома-2»


Дмитрий Дмитренко на днях снова задумался об уходе с телестройки «Дом-2», а потому отказался от предложения супруги, заявив, что не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне. Именно к этому его и склоняет Ольга Рапунцель, так как ей дискомфортно постоянное присутствие шумных и не всегда дружески настроенных соседей. Со слов Дмитрия Дмитренко, он уже заявил, что уйдёт с телестройки, а мужчина, если он настоящий мужчина, должен отвечать за свои слова и выполнять обещанное.

Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться в вип-дом на Поляне «Дома-2»


Несмотря на такие заявления, пара всё ещё остаётся участниками проекта «Дом-2», а вот Илья Яббаров, которого тоже не радует такое соседство, рассчитывает, что Дмитрий Дмитренко всё же проявит мужской характер и, как и обещал, покинет стены реалити-шоу вместе с супругой и дочерью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:29

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