Евгений Яковлев трогательно поздравил Яну Поплавскую с совместной годовщиной

Радиоведущий Евгений Яковлев на 12 лет младше своей избранницы Яны Поплавской, но это не мешает влюбленным успешно строить крепкие взаимоотношения. Как отмечает сам молодой человек, за столь короткий срок им пришлось приложить много усилий для совместного счастья.«Можно подумать — какая ерунда, совсем не срок! А для нас это огромный, наполненный тысячей событий период. За эти четыре года были и тучи, было и солнце, моря-океаны и разные страны, смех и слезы, но точно можно сказать — все это время мы счастливы и хотим быть такими, хотим быть вместе до конца!» - гласит трогательная подпись к ролику.Яна Поплавская не осталась в стороне и тоже разместила это поздравительное видео у себя на странице. В ролике друг друга сменяют разные фотографии пары, на которых видно, что молодые люди действительно увлечены друг другом.Недавно актриса рассказала, что они вместе с ее молодым человеком хотят построить загородный дом, чтобы собирать у себя в гостях всех родных и близких.