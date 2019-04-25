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Ирина Пингвинова возмущена нападками Влада Кадони на шоу «Бородина против Бузовой»

Участница нашумевшей телестройки «Дом-2» Ирина Пингвинова возмущена нападками ведущего Влада Кадони на шоу «Бородина против Бузовой». Девушка надеялась, что хотя бы он встанет на её сторону и защитит, но получилось совсем иначе.

Ирина Пингвинова возмущена нападками Влада Кадони на шоу «Бородина против Бузовой»


Ирина Пингвинова уже несколько месяцев находится на проекте «Дом-2», но построить отношения хотя бы с одним молодым человеком ей так и не удалось. Уже не в первый раз девушку номинируют на уход, но она находит способы надавить на жалость не только зрителей, но и уставшего от её безделья коллектива, чтобы задержаться там ещё немного. На этой неделе за её уход выступила Ксения Бородина, а вот защищать и отстаивать право девушки остаться должен был Влад Кадони.

Ирина Пингвинова возмущена нападками Влада Кадони на шоу «Бородина против Бузовой»


В ходе шоу «Бородина против Бузовой», где как раз и разбирали поведение участницы «Дома-2», Ирина Пингвинова оказалась возмущена нападками в свою сторону Влада Кадони, заявив, что он всё врёт. Ведущий же не стал проявлять жалость по отношению к проектантке даже после того, как она расплакалась, а лишь напомнил, что отношений Пингвинова так и не построила, зато успешно провоцирует новые скандалы в стенах реалити-шоу «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:18

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