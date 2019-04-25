Ирина Пингвинова возмущена нападками Влада Кадони на шоу «Бородина против Бузовой»





Ирина Пингвинова уже несколько месяцев находится на проекте «Дом-2», но построить отношения хотя бы с одним молодым человеком ей так и не удалось. Уже не в первый раз девушку номинируют на уход, но она находит способы надавить на жалость не только зрителей, но и уставшего от её безделья коллектива, чтобы задержаться там ещё немного. На этой неделе за её уход выступила Ксения Бородина, а вот защищать и отстаивать право девушки остаться должен был Влад Кадони.В ходе шоу «Бородина против Бузовой», где как раз и разбирали поведение участницы «Дома-2», Ирина Пингвинова оказалась возмущена нападками в свою сторону Влада Кадони, заявив, что он всё врёт. Ведущий же не стал проявлять жалость по отношению к проектантке даже после того, как она расплакалась, а лишь напомнил, что отношений Пингвинова так и не построила, зато успешно провоцирует новые скандалы в стенах реалити-шоу «Дом-2».