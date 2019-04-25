Анжелика Варум: Не всегда все было гладко в браке с Агутиным





Анжелика Варум недавно дала обширное интервью журналистам, в котором также рассказала о своей семейной жизни. По словам певицы, как и у всех пар, у них с Агутиным были сложные периоды в браке, несколько раз даже критичные. Однажды она собрала чемоданы и уехала к матери, однако родственница её успокоила и посоветовала потерпеть и подождать. И как ни странно, все со временем образумилось.Варум сейчас уверена, что заблуждаться лучше, чем видеть истину. Мужчины должны гореть, окруженные толпами поклонниц. Если же сдерживать супруга, то он угаснет и станет неинтересным даже для себя. Анжелика Варум предпочитает смириться с небольшими негативными моментами и просто получать удовольствие от жизни. Она считает, что отношения должны быть как американские горки – волнующими, страшными, но по итогу приятными.