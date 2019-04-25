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Александр Гобозов потратит на свою свадьбу 4 миллиона рублей

Бывший проектант скандального реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов потратит на предстоящую свадьбу около 4 миллионов рублей. Мужчина решил, что вторая в его жизни церемония не может быть скромнее первой, когда тот вступал в брак с Алианой Устиненко.

Александр Гобозов потратит на свою свадьбу 4 миллиона рублей


Александр Гобозов долгое время скрывал свои новые отношения после расставания с матерью своего сына Алианой Устиненко, но недавно признался, что женится во второй раз уже после майских праздников, а потратит на предстоящую свадьбу около 4 миллионов рублей. Новой избранницей Гобозова стала девушка по имени Надежда, которую раньше тот представлял всем в качестве бизнес-партнёра, но пролить свет на истинные отношения пары решил друг экс-участника телестройки «Дом-2» Давид Антанашвили, заявив о будущей свадьбе в соцсети Instagram. После этого Александр Гобозов тоже решил раскрыть общественности свои планы на ближайшее будущее, признавшись, что поженятся они с Надеждой уже после майских праздников.

Александр Гобозов потратит на свою свадьбу 4 миллиона рублей


Само торжество пройдёт в закрытой форме в арендованном в Красноярске коттедже. Мужчина хочет, чтобы его избранница стала самой счастливой в этот день и запомнила его на всю оставшуюся жизнь, поэтому планирует выделить на свадьбу около 4 миллионов рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:04

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