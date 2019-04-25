Обнаружена способность камней превращать свет в электричество





Поверхности таких камней покрыты минеральной коркой, состоящей в большей степени из соединений железа и марганца, обладающих полупроводниковым эффектом. Огромное количество оксид-гидроксидов данных металлов содержится в гематите, бернессите, гетите. До недавнего времени примеров возникновения электрического тока под действием света в неорганических структурах не было.Команда американских, канадских и китайских ученых заметила процесс, напоминающий фотосинтез, в минеральных корках, образующихся на камнях в условиях жаркого и сухого климата, и на частицах некоторых видов почв. Специалисты уверены: фототок в неживой природе может являться значимым звеном в биологических и геохимических процессах.