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Обнаружена способность камней превращать свет в электричество

Международная группа ученых обнаружила способность некоторых камней преобразовывать свет в электричество. Процесс, похожий на фотосинтез, наблюдается на булыжниках, находящихся в сухом и жарком климате.
Обнаружена способность камней превращать свет в электричество

Поверхности таких камней покрыты минеральной коркой, состоящей в большей степени из соединений железа и марганца, обладающих полупроводниковым эффектом. Огромное количество оксид-гидроксидов данных металлов содержится в гематите, бернессите, гетите. До недавнего времени примеров возникновения электрического тока под действием света в неорганических структурах не было.

Команда американских, канадских и китайских ученых заметила процесс, напоминающий фотосинтез, в минеральных корках, образующихся на камнях в условиях жаркого и сухого климата, и на частицах некоторых видов почв. Специалисты уверены: фототок в неживой природе может являться значимым звеном в биологических и геохимических процессах.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:44

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