Обнаружена способность камней превращать свет в электричество
Международная группа ученых обнаружила способность некоторых камней преобразовывать свет в электричество. Процесс, похожий на фотосинтез, наблюдается на булыжниках, находящихся в сухом и жарком климате.
Поверхности таких камней покрыты минеральной коркой, состоящей в большей степени из соединений железа и марганца, обладающих полупроводниковым эффектом. Огромное количество оксид-гидроксидов данных металлов содержится в гематите, бернессите, гетите. До недавнего времени примеров возникновения электрического тока под действием света в неорганических структурах не было.
Команда американских, канадских и китайских ученых заметила процесс, напоминающий фотосинтез, в минеральных корках, образующихся на камнях в условиях жаркого и сухого климата, и на частицах некоторых видов почв. Специалисты уверены: фототок в неживой природе может являться значимым звеном в биологических и геохимических процессах.
Поверхности таких камней покрыты минеральной коркой, состоящей в большей степени из соединений железа и марганца, обладающих полупроводниковым эффектом. Огромное количество оксид-гидроксидов данных металлов содержится в гематите, бернессите, гетите. До недавнего времени примеров возникновения электрического тока под действием света в неорганических структурах не было.
Команда американских, канадских и китайских ученых заметила процесс, напоминающий фотосинтез, в минеральных корках, образующихся на камнях в условиях жаркого и сухого климата, и на частицах некоторых видов почв. Специалисты уверены: фототок в неживой природе может являться значимым звеном в биологических и геохимических процессах.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:44