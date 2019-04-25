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Виктория Боня готова взять ребёнка из детского дома

Известная модель и ведущая Виктория Боня заявила о том, что готова взять на воспитание ребёнка из детского дома. Несмотря на такие намерения, сначала экс-звезда скандальной телестройки «Дом-2» хочет выйти замуж за надёжного человека, чтобы малыш рос в крепкой и стабильной семье.

Виктория Боня готова взять ребёнка из детского дома


Виктория Боня, как оказалось, не только занимается развитием собственного бизнеса и продвижением самой себя по карьерной лестнице, но и мечтает ещё об одном ребёнке. Модель даже заявила, что готова взять на воспитание малыша из детского дома, но перед этим стоит создать крепкую и стабильную семью с надёжным мужчиной. Также Боня заговорила о своих самых смелых желаниях — экс-участница «Дома-2» в идеале хотела бы ещё как минимум троих детей.

Виктория Боня готова взять ребёнка из детского дома


Пока же найти мужчину своей жизни ей не удалось, но это не мешает Виктории Боне заниматься собственной карьерой и воспитанием единственной наследницы Анджелины Летиции Смерфит, которая скоро закончит первый класс. Со слов звёздной матери, девочка растёт очень активной и разносторонней личностью, увлекается рисованием, любит конные прогулки, а также уже пишет свои первые стихи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:56

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