Виктория Боня готова взять ребёнка из детского дома





Виктория Боня, как оказалось, не только занимается развитием собственного бизнеса и продвижением самой себя по карьерной лестнице, но и мечтает ещё об одном ребёнке. Модель даже заявила, что готова взять на воспитание малыша из детского дома, но перед этим стоит создать крепкую и стабильную семью с надёжным мужчиной. Также Боня заговорила о своих самых смелых желаниях — экс-участница «Дома-2» в идеале хотела бы ещё как минимум троих детей.Пока же найти мужчину своей жизни ей не удалось, но это не мешает Виктории Боне заниматься собственной карьерой и воспитанием единственной наследницы Анджелины Летиции Смерфит, которая скоро закончит первый класс. Со слов звёздной матери, девочка растёт очень активной и разносторонней личностью, увлекается рисованием, любит конные прогулки, а также уже пишет свои первые стихи.