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Маша Малиновская после кардинальной смены имиджа снялась для Playboy

Модель, актриса и телеведущая Маша Малиновская после кардинальной смены имиджа, позволившей ей стать практически неузнаваемой, решилась сняться для популярного эротического журнала Playboy. Знаменитость показала фанатам несколько кадров с фотографом издания.

Маша Малиновская после кардинальной смены имиджа снялась для Playboy

Маша Малиновская в личном блоге Instagram продемонстрировала снимки, где позирует с фотографом, проводившим откровенную фотосъемку. В комментарии к публикации звезда отечественного шоу-бизнеса дала понять, что появится на обложках мужского издания в скором времени. Поклонники сразу же отреагировали на анонс любимого кумира, заявив, что с нетерпением ждут этого дня. Некоторые фанаты вновь принялись обсуждать ее "перевоплощение": "Маша - девочка непостоянная, любит перемены". За несколько часов пост Малиновской получил более тысячи отметок "Нравится".

Для 38-летней Малиновской это не первый случай участия в сексуальных фотосетах для глянца. В 2014 году знаменитость снималась для любимого издания представителей сильного пола. Откровенные фото принесли артистке ошеломительный успех.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:07

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