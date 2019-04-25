Ксении Бородиной посоветовали больше не надевать велосипедки

«Это что на тебе? Велошорты? А где же твои «ультрамодные образы»? Кошмар! Выброси их!», «Ксюш, ты в этом на улицу выходила? Как это вообще понимать: велошорты с туфлями?», - продолжают писать в Сети.

Считанные часы назад на страничке в Instagram Бородиной появилась свежая фотография, на которой звезда «Дома-2» показала фолловерам свой очередной образ. Отметим, что Ксения очень любит похвастаться фанатам новинками в своем гардеробе, однако именно вчера образ ведущей раскритиковали в пух и прах.На снимке Бородина запечатлена в футболке белого цвета в стиле oversize, в туфлях на завязках того же оттенка, что и майка, в удлиненном сером пиджаке и велосипедках. К слову, именно велошорты и стали причиной нелицеприятных высказываний в адрес Ксении.Один за другим подписчики ведущей «Дома-2» принялись советовать ей больше не надевать подобный элемент гардероба, а кое-кто и вовсе порекомендовал Бородиной выбросить их.К слову, нашлись и в этот раз у Бородиной защитники, которые наоборот отметили, что Ксения выглядит очень стильно, а некоторые даже указали на то, что теперь не будут стесняться надевать велошорты под, к примеру, босоножки.