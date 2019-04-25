АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Google Fit теперь доступна для смартфонов на iOS

Компания Google выпустила приложение Google Fit для смартфонов на операционной системе iOS. Ранее это дополнение было доступно только для пользователей Android устройств.
Google Fit теперь доступна для смартфонов на iOS

Google Fit был выпущен еще в 2014 году. И вот компания решила создать версию для пользователей яблочного гиганта. Ранее был только один способ получить данные с приложения Fit на iPhone при помощи определенного раздела в приложении Wear OS, которое не работало без специального устройства.

Разработчики утверждают, что версия для iOS практически ничем не отличается от Android-версии. Пользователям будет поставлено две основных цели для тренировок – минуты активности и балы кардиотренировок. Также к приложению можно подключить ряд программ, которые связаны с Apple Health.

Стоит учитывать, что пользователи iPhone уже имеют специальную программу для отслеживания физической активности и навряд ли многие ей изменят. Это, в первую очередь, может быть интересно людям, которые недавно перешли на iOS и привыкли пользоваться именно Google Fit. Видно, что компания всегда переживает за своих клиентов и за их потребности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня
Google Fit теперь доступна для
Маша Малиновская после кардинальной
Александр Гобозов потратит на свою
Ученые установили, что Арктика тает
Виктория Боня готова взять ребёнка из
Ксении Бородиной посоветовали больше не
Учёные спорят о возрасте колец Сатурна
Похудевшая Екатерина Скулкина на
Новое поколение кроссовера Toyota Rush
Во Владивостоке проходит встреча
Роскосмос опубликовал характеристики
Персонажи Юрия Яковлева запомнились
В Китае погибли 11 человек в результате
Ольга Бузова раскрыла Ксении Собчак
Врачи рассказали, на каком боку полезно
Откровение Бузовой: «Тарасов склонял
Николай Басков заявил о желании стать
Ученые: Топленое молоко стимулирует
Собчак все устроила: Бузова готова
Ксения Собчак устроила в ресторане
Apple до конца года выпустит наушники
В США россиянина обвиняют в
Анфиса Чехова решила променять сумочку
Компания Enovate создаст конкурента для
Яна Рудковская поздравила Юлианну
Микробы могут влиять на геологические
На дне балтийского моря исследователи
Нейросети смогли считать и
Звезда Голливуда Рене Зеллвегер
Просмотреть все новости