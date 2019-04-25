Google Fit теперь доступна для смартфонов на iOS





Google Fit был выпущен еще в 2014 году. И вот компания решила создать версию для пользователей яблочного гиганта. Ранее был только один способ получить данные с приложения Fit на iPhone при помощи определенного раздела в приложении Wear OS, которое не работало без специального устройства.Разработчики утверждают, что версия для iOS практически ничем не отличается от Android-версии. Пользователям будет поставлено две основных цели для тренировок – минуты активности и балы кардиотренировок. Также к приложению можно подключить ряд программ, которые связаны с Apple Health.Стоит учитывать, что пользователи iPhone уже имеют специальную программу для отслеживания физической активности и навряд ли многие ей изменят. Это, в первую очередь, может быть интересно людям, которые недавно перешли на iOS и привыкли пользоваться именно Google Fit. Видно, что компания всегда переживает за своих клиентов и за их потребности.