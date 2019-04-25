Google Fit теперь доступна для смартфонов на iOS
Компания Google выпустила приложение Google Fit для смартфонов на операционной системе iOS. Ранее это дополнение было доступно только для пользователей Android устройств.
Google Fit был выпущен еще в 2014 году. И вот компания решила создать версию для пользователей яблочного гиганта. Ранее был только один способ получить данные с приложения Fit на iPhone при помощи определенного раздела в приложении Wear OS, которое не работало без специального устройства.
Разработчики утверждают, что версия для iOS практически ничем не отличается от Android-версии. Пользователям будет поставлено две основных цели для тренировок – минуты активности и балы кардиотренировок. Также к приложению можно подключить ряд программ, которые связаны с Apple Health.
Стоит учитывать, что пользователи iPhone уже имеют специальную программу для отслеживания физической активности и навряд ли многие ей изменят. Это, в первую очередь, может быть интересно людям, которые недавно перешли на iOS и привыкли пользоваться именно Google Fit. Видно, что компания всегда переживает за своих клиентов и за их потребности.
Google Fit был выпущен еще в 2014 году. И вот компания решила создать версию для пользователей яблочного гиганта. Ранее был только один способ получить данные с приложения Fit на iPhone при помощи определенного раздела в приложении Wear OS, которое не работало без специального устройства.
Разработчики утверждают, что версия для iOS практически ничем не отличается от Android-версии. Пользователям будет поставлено две основных цели для тренировок – минуты активности и балы кардиотренировок. Также к приложению можно подключить ряд программ, которые связаны с Apple Health.
Стоит учитывать, что пользователи iPhone уже имеют специальную программу для отслеживания физической активности и навряд ли многие ей изменят. Это, в первую очередь, может быть интересно людям, которые недавно перешли на iOS и привыкли пользоваться именно Google Fit. Видно, что компания всегда переживает за своих клиентов и за их потребности.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:10