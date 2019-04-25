АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Диетологи объяснили, почему россияне стремительно полнеют

Диетологи объяснили, почему жители Российской Федерации начали стремительно полнеть. Специалисты рассказали, что за последние 8 лет число россиян, страдающих ожирением, выросло практически в 2 раза.

Диетологи объяснили, почему россияне стремительно полнеют

Специалисты заявили, что в России каждая 4-я женщина и 7-й мужчина страдают ожирением. Также говорится о том, что с каждым годом ситуация в стране становится только хуже. Алексей Ковальков, являющийся врачом-диетологом, рассказал, что основной причиной полноты может быть неправильный режим питания, а также низкий уровень жизни. Специалист объяснил, что многие россияне покупают доступные, а не полезные продукты в целях экономии. После употребления дешевой пищи, которая содержит различные заменителями вкуса и добавками, организм подвергается развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, что приводит к ожирению.

Специалисты отмечают, что формировать пищевое поведение необходимо с раннего детства. Также они добавили, что у большей части россиян отсутствует культура правильного питания и здорового образа жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мое сердце горит»: Виктория Боня
Василиса Дмитренко не может привыкнуть
Анжелика Варум: Не всегда все было
В Сети опубликовали концепт родстера
Яна Шевцова намекнула в Сети на
Ученые обнаружили в Андах окаменелого
МГТС планирует разработать платформу
Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов»
Обнаружена способность камней
Екатерина Гусева посетила премьеру
Артём Сорока хочет избавиться от чувств
Диетологи объяснили, почему россияне
Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться
Ученые доказали, что два яблока в день
Анджелина Джоли решила составить
Ирина Пингвинова возмущена нападками
«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня
Google Fit теперь доступна для
Маша Малиновская после кардинальной
Александр Гобозов потратит на свою
Ученые установили, что Арктика тает
Виктория Боня готова взять ребёнка из
Ксении Бородиной посоветовали больше не
Учёные спорят о возрасте колец Сатурна
Похудевшая Екатерина Скулкина на
Новое поколение кроссовера Toyota Rush
Во Владивостоке проходит встреча
Роскосмос опубликовал характеристики
Персонажи Юрия Яковлева запомнились
В Китае погибли 11 человек в результате
Просмотреть все новости