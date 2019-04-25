Диетологи объяснили, почему россияне стремительно полнеют





Специалисты заявили, что в России каждая 4-я женщина и 7-й мужчина страдают ожирением. Также говорится о том, что с каждым годом ситуация в стране становится только хуже. Алексей Ковальков, являющийся врачом-диетологом, рассказал, что основной причиной полноты может быть неправильный режим питания, а также низкий уровень жизни. Специалист объяснил, что многие россияне покупают доступные, а не полезные продукты в целях экономии. После употребления дешевой пищи, которая содержит различные заменителями вкуса и добавками, организм подвергается развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, что приводит к ожирению.Специалисты отмечают, что формировать пищевое поведение необходимо с раннего детства. Также они добавили, что у большей части россиян отсутствует культура правильного питания и здорового образа жизни.