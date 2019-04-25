Ученые доказали, что два яблока в день снижают риск болезней сердца





Исследователи провели эксперимент, в ходе которого женщин разделили на две группы. В первой испытуемым необходимо было съедать ежедневно по 75 грамм высушенных яблок или два свежих среднего размера. В контрольной группе рацион не изменился. Опыт проводили в течение года, на протяжении которого периодически проходил контрольный срез данных об изменениях в обоих группах путем обработки результатов общего анализа крови.Данные исследования показали, что употребление яблок эффективно нормализует повышенный уровень холестерина в женском организме. Особенно благотворное влияние употребление этих фруктов оказало на здоровье женщин в период менопаузы.Кроме влияния на состав крови, яблоки обогащают весь организм необходимыми веществами, такими как витамины С, А, железо и клетчатка.