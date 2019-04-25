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Ученые доказали, что два яблока в день снижают риск болезней сердца

Ученые из университета Флориды установили, что употребление яблок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Отмечается, что достаточно съедать всего два этих полезных фрукта, чтобы значительно снизить уровень холестерина в крови.
Ученые доказали, что два яблока в день снижают риск болезней сердца

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого женщин разделили на две группы. В первой испытуемым необходимо было съедать ежедневно по 75 грамм высушенных яблок или два свежих среднего размера. В контрольной группе рацион не изменился. Опыт проводили в течение года, на протяжении которого периодически проходил контрольный срез данных об изменениях в обоих группах путем обработки результатов общего анализа крови.

Данные исследования показали, что употребление яблок эффективно нормализует повышенный уровень холестерина в женском организме. Особенно благотворное влияние употребление этих фруктов оказало на здоровье женщин в период менопаузы.

Кроме влияния на состав крови, яблоки обогащают весь организм необходимыми веществами, такими как витамины С, А, железо и клетчатка.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:24

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