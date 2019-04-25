Ученые установили, что Арктика тает быстрей со стороны России





Дело в том, что ледники со стороны Евразийской части океана не успевают набрать прежнюю массу за зимний сезон. Это связано с геолокационными особенностями местности. Поскольку материк за летний период сильно нагревается, с приходом зимы он влияет на климат Арктики, направляя туда теплые потоки воздуха. Последние в свою очередь на время приостанавливают образование льда. С противоположной стороны океана находится остров Гренландия, который большую часть времени покрыт льдами и является более холодным. Поэтому со стороны американской Арктики ничто объективно не мешает образованию льда.Ежегодно из-за этого явления начало заморозков на российской стороне происходит на несколько недель позже. Это приводит к тому, что за зимний период арктические льды не восстанавливаются в полной мере. Подливает масла в огонь и глобальное потепление на земле, которое также способствует более быстрой потере массы у ледников.По словам экспертов, есть и позитивные моменты такого явления. Проход кораблей в летний период со стороны России немного упростился из-за отсутствия ледяных покровов, что естественно уменьшило стоимость транспортировки товаров. Однако есть и негативные последствия.Нарушение установленного экологического баланса грозит ряду живых организмов, для которых арктические льды являются естественным ореолом обитания. Белые медведи будут вынуждены мигрировать все дальше на север, поскольку они не смогут адаптироваться к новым условиям. Также глобальное таяние ледников приведет к повышению уровня мирового океана и погодным катаклизмам. Не стоит недооценивать значение этого события, ведь вся жизнь на планете взаимосвязана. Дисбаланс в одной из систем Земли приводит к цепной реакции, которая затронет всех.