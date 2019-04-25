Новое поколение кроссовера Toyota Rush появится на крупнейшем рынке уже через год
Обновленный кроссовер Toyota Rush стал доступен у дилеров бренда в 2017 году. Сейчас во многих странах АСЕАН модель пользуется ажиотажным спросом, поэтому новое поколение марки может появиться на крупнейшем мировом рынке уже через год.
Toyota Rush новой генерации представляет из себя семиместный вэн с задним приводом и отличными внедорожными качествами. Модель пользуется огромным спросом среди автомобилистов в странах Юго-Восточной Азии. Недавно корреспонденты издания «CarBlogIndia» узнали, что новое авто должно появиться на рынке в Индии через год. В Китае и Японии новинка продаваться не будет.
Кросс-вэн отличается от своего предшественника размерами: его длина равна 4 435 мм, высота составляет 1705 мм, ширина – 1695 мм, колесная база – 2685 мм, а дорожный просвет – 220 мм. Под капотом Toyota Rush расположен бензиновый атмосферный агрегат, чей объем составляет 1,5 литра, а отдача равна 105 «лошадям». В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат».
Базовая версия авто укомплектована самыми необходимыми элементами, включая фронтальные подушки безопасности, тканевую отделку сидений, аудиосистему, ABS и 16-дюймовые штампованные колесные диски. Топовая версия модели может похвастаться системой стабилизации, кондиционером с ручным управлением, «мультимедийкой» с 7-дюймовым тачскрином, системой бесключевого доступа к салону, люком с электроприводом и легкосплавными 17-дюймовыми колесами.
Согласно предварительной информации, самый доступный кросс-вэн Toyota Rush индийские автолюбители смогут позволить себе за 1,3 млн рупий (свыше 1 190 000 рублей).
Toyota Rush новой генерации представляет из себя семиместный вэн с задним приводом и отличными внедорожными качествами. Модель пользуется огромным спросом среди автомобилистов в странах Юго-Восточной Азии. Недавно корреспонденты издания «CarBlogIndia» узнали, что новое авто должно появиться на рынке в Индии через год. В Китае и Японии новинка продаваться не будет.
Кросс-вэн отличается от своего предшественника размерами: его длина равна 4 435 мм, высота составляет 1705 мм, ширина – 1695 мм, колесная база – 2685 мм, а дорожный просвет – 220 мм. Под капотом Toyota Rush расположен бензиновый атмосферный агрегат, чей объем составляет 1,5 литра, а отдача равна 105 «лошадям». В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат».
Базовая версия авто укомплектована самыми необходимыми элементами, включая фронтальные подушки безопасности, тканевую отделку сидений, аудиосистему, ABS и 16-дюймовые штампованные колесные диски. Топовая версия модели может похвастаться системой стабилизации, кондиционером с ручным управлением, «мультимедийкой» с 7-дюймовым тачскрином, системой бесключевого доступа к салону, люком с электроприводом и легкосплавными 17-дюймовыми колесами.
Согласно предварительной информации, самый доступный кросс-вэн Toyota Rush индийские автолюбители смогут позволить себе за 1,3 млн рупий (свыше 1 190 000 рублей).
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:31