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Ольга Бузова раскрыла Ксении Собчак детали расставания с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

Телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова раскрыла в очередной серии скандального YouTube-шоу Ксении Собчак детали расставания с победителем реалити-шоу «Замуж за Бузову». По словам телезнаменитости, у нее до сих пор есть шрам на сердце.

Ольга Бузова раскрыла Ксении Собчак детали расставания с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

Ни для кого не является секретом, что расставание с Дмитрием Тарасовым очень отразилось на Бузовой, ведь сейчас, по ее словам, она попросту перестала доверять мужчинам. Впрочем, именно герой телешоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оставил на сердце Ольги шрам.

Во время интервью с Ксенией Собчак для ее авторского проекта на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» Бузова рассказала некоторые детали разрыва с сыроваром из Суздаля. По словам поющей телеведущей, она действительно, несмотря на недоверие публики, на проекте «Замуж за Бузову» влюбилась.

Ольга Бузова раскрыла Ксении Собчак детали расставания с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

Певица отметила, что Лебедев очень красиво ухаживал за ней, поэтому ее сердце довольно быстро растаяло. Оказывается, Денис не только дарил Ольге цветы и различные ценные украшения, но и даже ночевал у нее под окнами. Как бы то ни было, но и эта романтическая история потерпела фиаско.

Выяснилось, что Денис на самом деле был альфонсом и мошенником, который просто хотел хорошо заработать на отношениях с одной из самых завидных невест России. Впрочем, именно Лебедеву Бузова позволила причинить себе сильную боль.

Ольга Бузова раскрыла Ксении Собчак детали расставания с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

«Он просто влюбил меня в себя, и я попала в ловушку», - призналась Ольга Ксении.

По словам Бузовой, предательство Лебедева отразилось на ее здоровье. Она даже продемонстрировала ведущей шрам под сердцем, который остался после уколов во время лечения после расставания.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09

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