Учёные спорят о возрасте колец Сатурна





На данный момент исследователи не могут точно сказать, когда появились кольца у Сатурна. Исходя из проведённых наблюдений, астрономы лишь строят свои догадки на этот счёт.Одни специалисты утверждают, что кольца Сатурна довольно молодые, поскольку образовались 100 миллионов лет назад. По информации других учёных, загадочные круги появились вместе со всей Солнечной системой около 4,5 миллиардов лет назад.Также открытым остаётся вопрос о механизме появления колец планеты Сатурн. Знание ответов поможет астробиологам понять, есть ли жизнь в море, скрытом подо льдами Энцелада, одного из спутников окольцованной планеты.Исследователи, понаблюдав за некоторыми спутниками Сатурна, пришли к выводу, что они с течением времени меняют свои орбиты.Напомним, что американские учёные предсказали исчезновение колец у этой планеты в течение 300 миллионов лет, т.к. они не только поглощают, но и отдают частицы в огромных количествах.