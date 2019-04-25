Во Владивостоке проходит встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке проходят переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, впервые посетившего Россию с рабочим визитом. Президент РФ встретил высокопоставленного гостя у входа в ДВФУ на острове Русский.
Российский лидер крепко пожал руку главе Северной Кореи, отметив, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию гуманитарных контактов. Журналисты успели запечатлеть исторический момент на камеру. Видео рукопожатия Путина и Ким Чен Ына уже доступно в Сети.
По случаю прибытия главы КНДР во Владивостоке предприняли усиленные меры безопасности. Перед началом встречи, передает издание Life, охранник северокорейского руководителя протер стул, предназначенный для Ким Чен Ына, спиртовым раствором.
Предполагается, что переговоры продлятся около четырех часов: сначала Путин и его зарубежный коллега пообщаются за закрытыми дверями, а затем продолжат в расширенном режиме с участием представителей руководства РФ и КНДР. Согласно информации СМИ, лидеры двух стран обсудят вопросы, касающиеся ядерного разоружения на территории Корейского полуострова.
Российский лидер крепко пожал руку главе Северной Кореи, отметив, что Москва приветствует усилия Пхеньяна по развитию гуманитарных контактов. Журналисты успели запечатлеть исторический момент на камеру. Видео рукопожатия Путина и Ким Чен Ына уже доступно в Сети.
По случаю прибытия главы КНДР во Владивостоке предприняли усиленные меры безопасности. Перед началом встречи, передает издание Life, охранник северокорейского руководителя протер стул, предназначенный для Ким Чен Ына, спиртовым раствором.
Предполагается, что переговоры продлятся около четырех часов: сначала Путин и его зарубежный коллега пообщаются за закрытыми дверями, а затем продолжат в расширенном режиме с участием представителей руководства РФ и КНДР. Согласно информации СМИ, лидеры двух стран обсудят вопросы, касающиеся ядерного разоружения на территории Корейского полуострова.
Политика / Выбор редакции
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:27