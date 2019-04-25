Персонажи Юрия Яковлева запомнились зрителям лучше личности самого актера





Талантливый актер испытал трудность при поступлении в театральные вузы. Члены комиссий советовали искать интересы и пробовать себя в других сферах. Но Цецилии Мансуровой удалось разглядеть в нем талант и настоять на зачислении абитуриента в Щукинское.Самой запоминающейся ролью Яковлева стал Ипполит из «Иронии судьбы, или С легким паром!». Актер удивлялся тому факту, что он сыграл множество других персонажей, а зрителю больше всего полюбился именно этот. К нему даже подходили на улице и здоровались, как с героем фильма: «Здравствуй, Ипполит!»Также Яковлев сыграл князя Мышкина в экранизации романа Достоевского «Идиот». Он настолько убедительно исполнил свою роль, что это породило немало слухов о психическом здоровье артиста.Три раза Юрий Яковлев находился на волосок от смерти. Он попадал в ДТП трижды и всякий раз оставался цел и невредим. Он сам говорил о том, что этими авариями ему давали понять – грань между жизнью и смертью очень хрупкая и тонкая. Яковлев считал, что кто-то его охранял во время этих испытаний, именно поэтому ему удалось спастись.Юрий Яковлев ушел из жизни 30 ноября 2013 года. Актеры, знавшие его, говорят о невосполнимой утрате в театральном мире. Зрители тоже придерживаются подобного мнения.