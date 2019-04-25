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Персонажи Юрия Яковлева запомнились зрителям лучше личности самого актера

Актер Юрий Яковлев мог бы отметить свой 91-й день рождения 25 апреля, но, к сожалению, его нет в живых уже более 5 лет. Он талантливо исполнил множество ролей, однако критики считают, что часто он мог бы сыграть одного из главных персонажей в произведении вместо доставшихся ему там второстепенных.
Персонажи Юрия Яковлева запомнились зрителям лучше личности самого актера

Талантливый актер испытал трудность при поступлении в театральные вузы. Члены комиссий советовали искать интересы и пробовать себя в других сферах. Но Цецилии Мансуровой удалось разглядеть в нем талант и настоять на зачислении абитуриента в Щукинское.

Самой запоминающейся ролью Яковлева стал Ипполит из «Иронии судьбы, или С легким паром!». Актер удивлялся тому факту, что он сыграл множество других персонажей, а зрителю больше всего полюбился именно этот. К нему даже подходили на улице и здоровались, как с героем фильма: «Здравствуй, Ипполит!»

Также Яковлев сыграл князя Мышкина в экранизации романа Достоевского «Идиот». Он настолько убедительно исполнил свою роль, что это породило немало слухов о психическом здоровье артиста.

Три раза Юрий Яковлев находился на волосок от смерти. Он попадал в ДТП трижды и всякий раз оставался цел и невредим. Он сам говорил о том, что этими авариями ему давали понять – грань между жизнью и смертью очень хрупкая и тонкая. Яковлев считал, что кто-то его охранял во время этих испытаний, именно поэтому ему удалось спастись.
Персонажи Юрия Яковлева запомнились зрителям лучше личности самого актера

Юрий Яковлев ушел из жизни 30 ноября 2013 года. Актеры, знавшие его, говорят о невосполнимой утрате в театральном мире. Зрители тоже придерживаются подобного мнения.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:18

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