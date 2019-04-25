Откровение Бузовой: «Тарасов склонял покинуть «Дом-2» и не давал денег»
Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова откровенно призналась Ксении Собчак, что бывший супруг Дмитрий Тарасов склонял ее покинуть скандальное реалити-шоу «Дом-2». По словам телезнаменитости, полузащитник футбольного клуба «Локомотив» не давал ей денег.
Вчера в Сети появилось очередное интервью Бузовой, которое она дала своей бывшей коллеге по съемочной площадке «Дом-2» Ксении Собчак. Отметим, что телеведущие довольно продолжительный период времени работали вместе, вполне вероятно, что именно поэтому Ольга разоткровенничалась со скандальной тележурналисткой.
Во время общения Ксения затронула тему экс-избранника Ольги и поинтересовалась у поющей телеведущей, как ей удалось пережить разрыв с футболистом. По словам Бузовой, больше полугода она не могла решиться на признание поклонникам о расставании с Тарасовым. Оказывается, звезде просто не хотелось делиться с фанатами неудачами в личной жизни.
Также Бузова отметила, что до сих пор одинока только потому, что до конца так и не смогла справиться с разводом. Как утверждает Ольга, она настолько сильно полюбила Дмитрия, что исполняла буквально каждый его «приказ». Футболист даже склонял ведущую «Дома-2» покинуть проект, ведь не хотел, чтобы та работала на телеканале, при этом перестал давать денег.
К слову, Бузова призналась, что на самом деле перед свадьбой подписала весьма жесткий брачный контракт, за которым в случае развода с Тарасовым не имела права претендовать на его имущество.
Вчера в Сети появилось очередное интервью Бузовой, которое она дала своей бывшей коллеге по съемочной площадке «Дом-2» Ксении Собчак. Отметим, что телеведущие довольно продолжительный период времени работали вместе, вполне вероятно, что именно поэтому Ольга разоткровенничалась со скандальной тележурналисткой.
Во время общения Ксения затронула тему экс-избранника Ольги и поинтересовалась у поющей телеведущей, как ей удалось пережить разрыв с футболистом. По словам Бузовой, больше полугода она не могла решиться на признание поклонникам о расставании с Тарасовым. Оказывается, звезде просто не хотелось делиться с фанатами неудачами в личной жизни.
Также Бузова отметила, что до сих пор одинока только потому, что до конца так и не смогла справиться с разводом. Как утверждает Ольга, она настолько сильно полюбила Дмитрия, что исполняла буквально каждый его «приказ». Футболист даже склонял ведущую «Дома-2» покинуть проект, ведь не хотел, чтобы та работала на телеканале, при этом перестал давать денег.
К слову, Бузова призналась, что на самом деле перед свадьбой подписала весьма жесткий брачный контракт, за которым в случае развода с Тарасовым не имела права претендовать на его имущество.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01